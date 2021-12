Bereits am Donnerstag, dem 16. Dezember 2021, kam es zu einer Körperverletzung am Weiher im Philosophenweg in Lauf an der Pegnitz (Nürnberger Land).

Dies teilt die Polizei Lauf an der Pegnitz am Mittwoch (22. Dezember 2021) in einer Pressemitteilung mit.

Unbekanntes Mädchen greift 13-Jährige an

Ein unbekanntes Mädchen ging auf eine 13-Jährige zu und warf ihre Brotdose in ein Gebüsch. Anschließend trat sie ihr gegen das Schienbein.

Als die 13-Jährige die Täterin festhielt, fiel diese hin und mit ihrer Hand in Hundekot. Den schmierte die Täterin der 13-Jährigen ins Gesicht und verschwand daraufhin.

Das unbekannte Mädchen wurde folgendermaßen beschrieben: circa 13 Jahre alt, 150 Zentimeter groß, schlank, schulterlange Haare und trug einen grünen Rock. Die Polizei Lauf nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Vorschaubild: © Dagmar Gärtner/Adobe Stock (222504789)