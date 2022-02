Die Polizei sucht die Fahrerin eine Seat, die am Mittwoch (23. Februar) in Lauf an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) einen Jungen angefahren haben soll. Wie die örtliche Polizei mitteilt, fuhr die Unbekannte, die mit einem weißen SUV der Marke Seat unterwegs war, den Siebenjährigen gegen 13.15 Uhr auf der Eschenauer Straße an.

Der Junge sei auf dem Heimweg von der Schule gewesen und überquerte die Straße, so die Polizei. Der Grundschüler kam durch den Anstoß zu Fall. Daraufhin hielt die Frau kurz an und stieg aus. Sie sagte zu dem Kind, dass es besser aufpassen solle und setzte anschließend ihre Fahrt fort.

Eine unbeteiligte Zeugin brachte den Jungen anschließend nach Hause. Er erlitt zwar keine körperlichen Verletzungen, aber einen Schock.

Von dem weißen Seat ist nur ein Teilkennzeichen bekannt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Lauf unter Tel. 09123 940712 in Verbindung zu setzen.

