Streitigkeit

Besen-Wurf und Schaufel-Angriff: Streit zwischen Autofahrer und Bauarbeiter eskaliert komplett

Ein Streit am Mittwoch (29.036.2022) zwischen einem Autofahrer und einem Bauarbeiter in Lauf an der Pegnitz eskalierte dermaßen, dass beide Kontrahenten versuchten sich gegenseitig mit Gebrauchsgegenständen zu verletzen.