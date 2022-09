Am Freitagabend (2. September 2022) ist Polizeibeamten der Laufer Polizei gegen 21.00 Uhr in der Parkstraße in Röthenbach (Nürnberger Land) ein Auto mit fehlender Rückbeleuchtung aufgefallen. Deshalb führten die Beamten eine Verkehrskontrolle an dem Fahrzeug durch, wie es im offiziellen Pressebericht heißt.

Am Steuer des Autos saß eine 36-jährige Frau, die eigenen Angaben zufolge zuvor mit ihren drei Kindern beim Essen gewesen sei.

Betrunken am Steuer - Frau droht Führerscheinentzug

Bei der Kontrolle fiel den Polizeibeamten ein "starker Alkoholgeruch bei der Fahrzeugführerin auf", berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken. Deshalb führten sie einen Alkoholtest bei der Frau durch. Dieser ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Zudem entnahmen ihr die Beamten Blut.

Die Beamten untersagten der alkoholisierten Frau die Weiterfahrt. Sie musste vor Ort den Autoschlüssel und die Kinder an eine Aufsichtsperson übergeben. Der Frau droht nun ein Führerscheinentzug und eine Geldstrafe.

Vorschaubild: © waranyu/Adobe Stock (Symbolbild)