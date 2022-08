Lauf a. d. Pegnitz vor 1 Stunde

Gewalt

Beim Gassigehen attackiert: Unbekannter Mann schlägt Frau einfach ins Gesicht

In Lauf an der Pegnitz attackierte am Montag ein unbekannter Mann eine 61-jährige Frau. Diese war mit ihren Hunden unterwegs. Die Polizei bittet um Hinweise.