Am Mittwochabend (16. Februar 2022) gegen 22.00 Uhr liefen zwei 16-jährige Mädchen in Lauf an der Pegnitz in der Hersbrucker Straße in Richtung Stadtmitte. Dabei hörten die beiden Musik über eine Box.

Durch die Lautstärke gestört, schrie ein 39-jähriger Mann zunächst aus dem Fenster, dass die Mädchen ihre Musik leiser stellen sollten. Wie die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz am Donnerstag (17. Februar 2022) in einer Pressemitteilung berichtet, sprang der Mann anschließend sogar aus dem Fenster und schlug den beiden Mädchen ins Gesicht. Verletzt wurden sie zwar glücklicherweise nicht, jedoch erlitten sie Schmerzen.