Am Sonntagabend (8. Januar 2023) kam es in der Nürnberger Straße, in Lauf an der Pegnitz, zu einem Verkehrsunfall, in den ein siebenjähriges Mädchen verwickelt war.

Das Mädchen war laut Polizeiinspektion Lauf in Begleitung ihrer Eltern mit ihrem Kinderfahrrad auf einem Gehweg in der Nürnberger Straße unterwegs. Auf der Höhe eines Supermarktes kam es dann zum Unfall, als die Familie an einem Verkehrsübergang die Straße überqueren wollte.

Mädchen achtet nicht auf den Straßenverkehr: Autofahrer legt Vollbremsung hin

Bei der Überquerung der Fahrbahn achtete die Siebenjährige nicht auf den fließenden Straßenverkehr, als sie ihrem Vater auf die Verkehrsinsel vor Ort nachfolgte. Damit überraschte sie einen 29-jährigen Autofahrer, der zum selben Zeitpunkt auch die Nürnberger Straße entlang fuhr.

Dieser bemerkte glücklicherweise das Mädchen noch rechtzeitig und konnte eine Vollbremsung einleiten. So kam es nur zu einer leichten Kollision mit der Siebenjährigen, welche mit leichten Verletzungen von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Autofahrer selbst blieb unverletzt.

Vorschaubild: © Nicolas Armer/dpa