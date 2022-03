Am Montagnachmittag (7. März 2022) ist in Lauf an der Pegnitz im Nürnberger Land gegen 15 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen einem Sicherheitsdienstmitarbeiter des Landratsamts und einem 19-jährigen Besucher eskaliert.

Als der Mitarbeiter dem Besucher den Zugang zum Gebäude verweigerte, weil dieser keinen Termin hatte und zudem keinen Corona-Statusnachweis vorlegen konnte, schlug der 19-Jährige dem Sicherheitsdienstmitarbeiter mehrfach gegen den gesamten Körper. Außerdem biss er ihm in dessen linke Hand, wie die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz am Mittwoch mitteilte.

Besucher greift Sicherheitsdienst des Landratsamtes an

Im weiteren Verlauf des Streits beleidigte und bedrohte er den Mann, bis die alarmierten Polizeibeamten am Landratsamt eintrafen. Diese nahmen den Mann zunächst in Gewahrsam. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

