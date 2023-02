Weil sich in einem Betrieb in der Nürnberger Straße Rauch gebildet hatte, kam es am Montag (27. Februar 2023) zu einem Feuerwehreinsatz in Lauf an der Pegnitz.

Als die Rettungskräfte gegen 18.45 Uhr eintrafen, stellten sie schnell die Ursache für die Rauchentwicklung fest: Ein Paar Handschuhe war auf einem heißen Ofen abgelegt worden. Das teilte die Polizeiinspektion Lauf mit.

Handschuhe verkokeln - und lösen damit einen Feueralarm aus

Die Handschuhe, die vermutlich aus Versehen auf die heiße Fläche deponiert worden waren, begannen zu schmoren und zu rauchen - schließlich lösten sie den Einsatz der Laufer Feuerwehr aus.

Außer den angebrannten Handschuhen im Wert von rund 50 Euro entstand glücklicherweise kein weiterer Schaden.

