Ein Fehler beim Anflug auf den Flugplatz Lillinghof war wohl die Ursache einer „harten“ Landung eines 19-jährigen Studenten aus Lauf. Über den Absturz des Segelfliegers berichtet die örtliche Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz am Sonntag (12. Juni 2022) in ihrer Pressemitteilung.

Der Pilot schätzte offensichtlich die Höhe mit seinem Segelflieger falsch ein, bremste durch Querstellen des Luftfahrzeuges stark ab und stürzte letztlich auch aufgrund des Gegenwindes aus geringer Höhe auf die Landebahn.

Segelflieger kracht bei Anflug auf Landebahn - Pilot bei Flugunfall im Nürnberger Land verletzt

Der Pilot zog sich hierbei Verletzungen im Rückenbereich zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Nürnberger Klinik eingeliefert.