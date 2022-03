Am Donnerstag, 10.03.2022, gegen 17 Uhr, fuhr ein 59-Jähriger mit seinem Auto aus der Waldluststraße in den Südring in Lauf an der Pegnitz. Dabei kreuzte er die Altdorfer Straße und übersah hier das Auto einer 30-Jährigen, die die Altdorfer Straße stadteinwärts fuhr, wie die Polizeiinspektion Lauf mitteilte. In der Kreuzung kam es zum Zusammen-stoß, wobei beide Pkw erheblich beschädigt wurde.

Der Sachschaden wurde auf zirka 16.000 Euro geschätzt. Durch den Aufprall wurde ein 6-jähriger Junge in dem Auto der Frau leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, da sie laut Polizei nicht mehr fahrtüchtig waren.

Vorschaubild: © Clark Van Der Beken / unsplash.com (Symbolbild)