Am Freitag (03. Februar 2023) gegen 16.55 Uhr, kam es ausgehend von der Gruberstraße in Lauf zu einem Verkehrskonflikt zwischen einer Autofahrerin und einem Autofahrer. Auslöser war wohl ein Wendemanöver der Frau, das ihrem Hintermann offensichtlich missfiel. Dies äußerte er zunächst in lang andauerndem Hupen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Beide Fahrzeuge fuhren im Anschluss die Altdorfer Straße in stadtauswärtiger Richtung, wobei der Fahrer sehr dicht auffuhr. Als die Frau nun verkehrsbedingt an der Anschlussstelle Lauf an einer roten Ampel anhalten musste, stieg ihr Kontrahent aus, schlug mit der Faust gegen die Fahrerscheibe des Autos und beleidigte die Fahrerin, indem er ihr unter anderem den Mittelfinger zeigte.

Danach setzte der bislang unbekannte Mann seine Fahrt fort. Zeugen, insbesondere der Fahrer eines roten VWs, der ebenfalls an der roten Ampel stand, die Angaben zu Tat und Täter geben können, werden gebeten sich mit der PI Lauf in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © engin akyurt/unsplash