Seit Montagnachmittag (21. Februar 2022) gilt der 74-jährige Rolf K. aus Lauf an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) als vermisst. Die Polizei bittet nun um Hinweise, die bei der Suche helfen könnten.

Der 74-Jährige verließ am Montagnachmittag gegen 13.30 Uhr seine Wohnung in der Dachsberger Straße in Lauf an der Pegnitz und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt. Es sei nicht auszuschließen, dass sich Rolf K. in einer hilflosen Lage befindet und dringend medizinische Hilfe benötigt.

Mann aus Lauf an der Pegnitz vermisst: Wer hat ihn gesehen?

Die Polizei beschreibt den Vermissten folgendermaßen:

Er ist 74 Jahre alt;

er ist ungefähr 1,74 Meter groß;

er hat eine schlanke Statur;

er hat kurze, dunkelblonde Haare und Geheimratsecken;

zuletzt war er mit einer orangen Regenjacke bekleidet.

Die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe. Wer Rolf K. kürzlich getroffen oder gesehen hat, soll den Polizeinotruf 110 wählen oder sich bei der Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz unter der Telefonnummer 09123/94070 melden.