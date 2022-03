Das Laufer Altstadtfest 2022 im Nürnberger Land wird dieses Jahr zum sechsten Mal vom Segelflug Club Lauf veranstaltet und soll nach zweijähriger Pause am letzten Juniwochenende vom 24. bis 26. Juni wieder stattfinden. Alle gewohnten Attraktionen seien prinzipiell eingeplant. "Am Gesamtkonzept soll sich nichts verändern", sagt Vereinsvorstand Thomas Horz.

Doch es gebe dieses Jahr einige Schwierigkeiten: darunter die geringeren Zusagen der Standbetreiber und Umsatz-Sorgen. Bei Letzterem sei laut Horz nun die Stadt gefragt. Ihre finale Zusage zur finanziellen Unterstützung des beliebten Festes stünde noch aus.

Planungen für Laufer Altstadtfest 2022 in vollem Gange - doch ein Drittel der Zusagen fehlt

Das Laufer Alttadtfest zeichnet sich durch die in der Altstadt verteilten Bühnen aus, auf der Besucher*innen Blasmusik, Jazz, Rock oder Blues lauschen können. Dazu gehört auch der Hobby- und Trempelmarkt, die Stadtführungen und das Kanurennen um die Laufer Kaiserburg. Darauf könne man sich voraussichtlich dieses Jahr wieder freuen, so Horz. Nur der Altstadtlauf sei nicht in Planung. Natürlich dürfen auch die Standbetreiber nicht fehlen. Dieses Thema bereite dem Verein jedoch Sorgen. Bisher seien zwei Drittel der erhofften Zusagen eingegangen.

Der massive Rückgang der Bewerbungen sei unter anderem der Tatsache geschuldet, dass einige Stände durch die Pandemie nicht mehr existierten und lokale Betreiber im Laufe der vergangenen Monate Personal verloren hätten. Daneben seien die Kosten für verschiedene Dienstleistungen gestiegen, Notärzte müsse der Verein selbst stellen. Außerdem könnten etwaige Corona-Beschränkungen zu einer kleineren Besucheranzahl führen. "Das führt dazu, dass sich der überschaubare Gewinn, den wir als Verein bisher erwirtschaften konnten, mehr als halbieren wird", befürchtet Horz.

"Es ist schwierig, solch ein Fest mit der erheblichen Gefahr, massiv zuzulegen, auszurichten." Gewinne aus den Einnahmen, die zu zwei Dritteln aus dem Ausschank am Marktplatz generiert würden, kämen der Vereinsarbeit zugute. 1800 bis 2000 Arbeitsstunden leisteten Vereinsmitglieder für gewöhnlich beim Laufer Altstadtfest. Ein Verlustgeschäft könne man ihnen nicht vermitteln.

Stadt Lauf betont Bedeutung des Altstadtfestes - "werden sehr viel in Waagschale werfen"

"Damit es dem Verein nicht zu einem finanziellen Desaster wird", sei finanzielles Zutun der Stadt Lauf gefragt, schildert Horz. Die Bedeutung des Altstadtfestes auch über die Grenzen Laufs macht die Stadt auf ihrer Webseite deutlich: Das Fest habe sich zu einem "Magneten für Besucher aus nah und fern" entwickelt. Bürgermeister Thomas Lang fügt auf Anfrage von inFranken.de hinzu:

"Das Altstadtfest ist vielleicht das schönste und größte Klassentreffen der Welt - zumindest sehen das die mit Lauf verbundenen Menschen so. Wenn Menschen, die in der ganzen Welt verstreut sind, sich am letzten Juniwochenende wieder in ihrer Heimat treffen, dann ist dokumentiert, wie wichtig dieses Fest ist. Wir werden sehr viel in die Waagschale werfen, um dieses Fest durchführen zu dürfen."

"Wir hoffen darauf, dass die Stadt das Problem erkennt und eine Lösung findet, mit der alle Beteiligten leben können", so Thomas Horz. Lang schreibt inFranken.de hierzu: "Sobald wir uns mit politischen Vertretern geeignet inhaltlich absprechen können, werden wir das tun." Derweil liefen die Planungen auf allen Ebenen weiter. Die Veranstalter hoffen auf weitere Zusagen und wollen weiter durch persönlichen Kontakt für Teilnehmende werben.