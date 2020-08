Körperverletzung gegenüber einem 10-Jährigen: In Lauf an der Pegnitz ohrfeigte ein Anwohner am Montag (3. August 2020) einen 10-jährigen Jungen, das berichtet die Polizei.

Demnach fuhr der Junge mit seinem 8-jährigen Bruder auf ihren Fahrrädern die Villacher Straße entlang. Ein Anlieger gab dem 10-Jährigen eine Ohrfeige, weil ihm die regelmäßigen Fahrradtouren der beiden Brüder auf die Nerven gingen. Der Junge erlitt Schmerzen an der Wange. Zudem stieß der Anwohner auch das Fahrrad des Jungen um, wodurch ein geringer Sachschaden entstand. Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung wird erstellt.

Mitten in einer Bankfiliale in Lauf an der Pegnitz hat ein Hund einen zehnjährigen Jungen gebissen. Das Kind kam in die Bank, dann griff es der angeleinte Rottweiler an.