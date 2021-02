In der Maybachstraße in Nürnberg steht am Dienstagabend (16.02.2021) eine Lagerhalle in Vollbrand. Warum das Feuer ausgebrochen ist, was genau in der Halle brennt und, ob es Verletzt gibt, ist bislang noch unbekannt. Die Einsatzkräfte sind vor Ort. Aktuell gibt es in dem Bereich eine starke Rauchentwicklung. Foto: NEWS5 / Bauernfeind