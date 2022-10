Am Dienstag, dem 18. Oktober 2022, fuhr eine 58-Jährige gegen 14.00 Uhr mit ihrem Auto von Kuhnhof in Richtung Simonshofen. Eine 41-Jährige kam ihr mit ihrem Fahrzeug auf der Kreisstraße 8 in entgegengesetzter Richtung entgegen. Aus noch ungeklärter Ursache stießen die beiden Fahrzeuge jeweils mit ihrer linken Front zusammen.

Das gab die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz in einer Pressemitteilung bekannt. Dabei wurde das Fahrzeug der 41-Jährigen von der Fahrbahn einen Abhang hinuntergeschleudert, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Mit an Bord war ihr 4-jähriger Sohn.

Drei Schwerverletzte nach Unfall bei Kuhnhof - auch ein 4-Jähriger darunter

Das andere Fahrzeug schleuderte und kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stehen. Während sich die 41-Jährige und ihr vierjähriger Sohn selbst aus dem Fahrzeug befreien konnten, wurde die 58-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste durch die Freiwilligen Feuerwehren Lauf, Simonshofen und Kuhnhof aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Anschließend wurde sie mit schwersten Verletzungen ins Uniklinikum Erlangen geflogen. Die 41-jährige Fahrerin und ihr Sohn wurden mit Rettungswagen schwer verletzt ins Klinikum Nürnberg-Süd gebracht.

Durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg wurde ein Gutachter bestellt. Die verunfallten Fahrzeuge wurden sichergestellt und abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und Bergung war die Kreisstraße in diesem Bereich für rund sieben Stunden gesperrt.

