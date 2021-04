Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) stellt ab Montag, 12. April 2021, in Kornburg in den Straßen Am Wasserturm, Flockenstraße und Kellermannstraße die Gehwege nach einer Kabelverlegung wieder her, erklärt die Stadt Nürnberg. Die Arbeiten erfolgen in drei Abschnitten, sie sollen bis zum 21. Mai 2021 abgeschlossen sein. Fußgänger werden währenddessen im jeweiligen Baubereich auf den gegenüberliegenden Gehweg umgeleitet. Für den übrigen Verkehr gibt es keine Einschränkungen.

Die Gehwege wurden hier 2020 in Teilbereichen für Kabelverlegungen aufgegraben und zum Großteil provisorisch mit Asphalt geschlossen. Jetzt werden sie endgültig wiederhergestellt, in der Straße Am Wasserturm mit Betonrauplatten, in der Flockenstraße mit Pflasterung und in der Kellermannstraße mit neuen Asphaltdeckschichten. Dabei werden auch beschädigte benachbarte Bereiche wie Bordsteine und Entwässerungsrinnen mit instandgesetzt.

Die Reihenfolge der Abschnitte hängt von der Verfügbarkeit der für den jeweiligen Belag benötigten Maschinen ab, die Arbeiten beginnen voraussichtlich in der Straße Am Wasserturm.