Knoblauchsland: Hochwertige GPS-Module aus Traktoren entwendet - Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter mehrere hochwertige GPS-Module aus Traktoren im Nürnberger Knoblauchsland entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Bei einem der Einbrüche verschafften sich die Täter zwischen 20:00 Uhr und 10:15 Uhr Zugang zu einer Lagerhalle in der Sacker Straße und bauten aus den abgestellten Traktoren die GPS-Module aus. Beim zweiten Fall brachen die Unbekannten in den frühen Morgenstunden des Sonntags (03:30 Uhr - 04:20 Uhr) in eine Halle im Boxbergweg ein und entwendeten ebenfalls hochwertige GPS-Bauteile aus den abgestellten Traktoren.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ist mit den Ermittlungen betraut und bittet dringend um Zeugenhinweise.

Vorschaubild: © Rafael Classen rcphotostock.com/pexels.com