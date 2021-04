Das Beratungscafé „Fenster zur Stadt“ im Haus der Katholischen Stadtkirche Nürnberg hat seit 1. April 2021, laut dieser, das RECUP-Pfandsystem eingeführt und setzt damit auf eine nachhaltige Alternative zum Einwegbecher. Das Café ist damit eine von deutschlandweit über 6000 Recup-Ausgabe- und Rücknahmestellen in über 40 Städten.

Die tägliche Menge an Einwegbechern ist gerade im vergangenen Jahr der Corona-Pandemie auch im „Fenster zur Stadt“ ein deutlich sichtbares Problem geworden; allein im März 2021 wurden über 250 Einwegbecher verbraucht. Da die Gäste nicht mehr vor Ort Platz nehmen dürfen, ist das Café-Team auf „Coffee to go“ umgestiegen. So kann es im Kontakt mit den Gästen bleiben und ihnen auch in der schwierigen Zeit das Angebot für Gespräche und gemeinsame Spaziergänge machen.

Auch den Mitarbeiterinnen des Cafés ist es ein wichtiges Anliegen, der steigenden Ressourcenverschwendung entgegenzuwirken. Die Recup-Becher bestehen aus 100% recycelbarem Material sowie BPA-und schadstofffreiem Kunststoff. Ein Pfandbecher ist langlebig und kann bis zu 1000-mal wiederverwendet werden.

Für die Gäste des „Fensters zur Stadt“ bedeutet es, dass sie wie gewohnt die fair gehandelten Getränke zum Mitnehmen erhalten; für den Recup-Becher wird 1€ Pfand als Leihgebühr hinterlegt. Der benutzte Becher kann bei jedem teilnehmenden Recup-Partner zurückgegeben werden und die Kundin erhält das Pfand in Höhe von 1€ zurück.

„Wir freuen uns, dass wir auf diesem Wege einen weiteren kleinen Beitrag zur Müllvermeidung leisten können und hoffen auf gute Resonanz des neuen Angebots“, so das Team des Cafés. „Die Ökobilanz lässt sich dann deutlich verbessern, wenn die Becher auch tatsächlich mehrfach eingesetzt werden, also im Kreislauf gehalten werden und nicht zuhause als Blumentopf oder dergleichen dienen.“

Alle teilnehmenden Partner und der Weg zur nächsten Ausgabe- und Rücknahmestelle lassen sich über die kostenlose RECUP-App oder unter app.recup.de einsehen.

Hintergrund Zahlen aus Deutschland: Seit dem Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 gibt es etwa 10 Prozent mehr Verpackungsabfälle. Jährlich werden 2,8 Mrd. Einwegbecher allein für Heißgetränke verbraucht, das sind 320.000 Becher pro Stunde, so eine Studie des deutschen Bundesumweltamtes von 2019. Das bedeutet in Zahlen: 111.000t CO²-Ausstoß, 43.000 gefällte Bäume, 40.000t Abfall, 1,5 Mrd. Liter Wasserverbrauch, 320 Mio. kWh Strom und 3.000t Rohöl.