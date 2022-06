Nürnberg vor 50 Minuten

Tödliche Unfälle

"Jeder Unfall ist einer zu viel": Polizei warnt Kinder und Jugendliche vor lebensgefährlichen Abkürzungen

Zum Beginn der Pfingstferien in Bayern schickt die Nürnberger Bundespolizei einen eindringlichen Appell, der sich sowohl an Schüler*innen als auch an deren Eltern richtet: Dabei geht es um den gefährlichen Aufenthalt auf und in der Nähe von Zuggleisen.