Am Montagabend (08.03.) gab es in Nürnberg im Stadtteil Gostenhof einen Streit zwischen zwei Männern. Dabei wurde die Fensterscheibe einer Wohnung zerstört und ein Streifenwagen beschädigt, wie die Polizei mitteilt.

Die Polizeiinspektion bekam gegen 20 Uhr einen Anruf, dass es einen Streit in Nürnberg in der Austraße gebe. Ein 46-jähriger Mann habe mehrfach an die Fensterscheibe eines 55-jährigen Mannes geklopft, um diesen zu provozieren. Der 55-Jährige stellte seinen Kontrahenten zur Rede, was schließlich zu einer Auseinandersetzung führte.

Der Mann schlug das Fenster so fest zu, dass es zu Bruch ging

Vor Ort versuchten die Polizisten den Streit zu schlichten. Dabei wurde der 55-Jährige immer aggressiver. Im weiteren Verlauf schlug er das Fenster einer Wohnung so fest zu, dass es zu Bruch ging. Die Polizeibeamten versuchten den Mann zu beruhigen, was aber nicht klappte. Daraufhin nahmen sie den aggressiven Mann in Gewahrsam.

Der 46-jährige Mann randalierte ebenfalls. Er warf Abfälle und Splitter aus dem Fenster und beschädigte dabei ein abgestelltes Polizeifahrzeug. Die Polizeibeamten traf er nicht. Sie blieben unverletzt. Auch er wurde von den Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Dazu mussten sie sich Unterstützung holen. Der 46-Jährige wehrte sich und spuckte mehrfach unkontrolliert. Die Polizisten mussten ihm eine Spuckschutzhaube über den Kopf ziehen.

Die Berufsfeuerwehr kam ebenfalls vorbei und sicherte das zerbrochene Fenster ab. Gegen beide Männer wird ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Sachbeschädigung, eingeleitet. Der Sachschaden beträgt mehr als 1500 Euro.