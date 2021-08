Bereits 61 Prozent der Bevölkerung in Nürnberg ist laut Angaben der Stadt vollständig geimpft. Das ist zwar über dem Bundesdurchschnitt, aber noch nicht genug. "Insgesamt betrachtet ist die momentan angestrebte Mindestimmunität erreicht, wenn 80 Prozent der impfbaren Bevölkerung vollständig geimpft sind. Es ist also nach wie vor Luft nach oben", heißt es von der Stadt.

Deshalb gibt es in Nürnberg in den kommenden Wochen einige Sonderimpfaktionen:

1. Corona-Impfung bei Pflanzen Kölle

Impfinteressierte können sich am Freitag, dem 20. August, im Zeitraum von 9 bis 18 Uhr bei Pflanzen Kölle in der Geisseestraße 65 impfen lassen. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe Johnson & Johnson und Biontech. Der Gartenmarkt spendiert jedem Impfling einen "Kölle's Beste Blumen Dünger mit Guano 500 ml".

2. Impfparty im Impfzentrum Messe

Am Samstag, dem 21. August, findet von 8 bis 20 Uhr im Impfzentrum in der Messehalle 3C eine Impfaktion in Party-Ambiente statt: Die Impflinge werden nach der Impfung von Foodtrucks, Imbisswagen und mobilen Bars vor den Toren des Impfzentrums erwartet. DJ Forgetti Regretti sorgt von 12 Uhr bis 20 Uhr für "Beats und gute Laune", teilt die Stadt mit. Bei durchgeführter Impfung gibt die Stadt Zwei-Euro-Verzehrgutscheine für die Foodtrucks aus. Radiomoderator Flo Kerschner sowie weitere lokale Prominente haben ihr Kommen angesagt. Es werden im Impfzentrum sämtliche verfügbaren Vakzine verabreicht. Auch Kinder und Jugendliche seien wie an allen anderen Impforten herzlich willkommen.

3. Impfaktion im NürnBärLand

Wenige hundert Meter weiter im NürnBärLand können sich ebenfalls am Samstag, dem 21. August, von 13 bis 21.30 Uhr alle Personen zum zweiten Mal impfen lassen, die dort am 6. August eine Impfung mit Biontech erhalten hatten. Erstimpfungen mit Johnson&Johnson und Biontech sind ebenfalls möglich. Das Impfzelt steht am Eingang "Große Straße". Der Schaustellerverband spendiert wieder jedem Impfling drei Chips für Fahrgeschäfte nach abgeschlossener Impfung. Welche Attraktionen der Volksfest-Ersatz biete, findest du hier.

4. Impfen im Tiergarten Nürnberg

Von Montag, den 23. August bis Sonntag, den 29. August, können sich die Tiergartenbesucherinnen und Besucher im Blauen Salon an der Delfinlagune von 9 bis 18 Uhr mit Biontech und Johnson & Johnson impfen lassen.

5. Impfaktion mit den Ice Tigers

Die Ice Tigers-Spieler Patrick Reimer, Niklas Treutle und Oliver Mebus sowie andere Ice Tiger werden Impfinteressierte am Hauptmarkt am Samstag, 28. August, im Zeitraum von 14 bis 18 Uhr beim Impfprozess unterstützen. Für jeden Impfling wird es zudem eine Überraschung geben, kündigte die Stadt an.

Dr. Christian Schacher, stellvertretend für das gesamte Ärzte-Team der Ice Tigers, appelliert: "Liebe Fans, die Impfung gegen COVID-19 ist auch aus medizinischer Sicht der einzige sichere Weg zurück in ein normales Leben. Die Saison ohne euch war nicht einmal halb so schön. Bitte nehmt diese einzigartige Gelegenheit wahr, die euch unsere Ice Tigers mit dieser Aktion bieten, um ihre Fans wieder in der Arena begrüßen zu können."

6. Geimpft zum Norisring

Auch der Motorsport rollt wieder an: Die DTM bestreitet vom 8. bis 10. Oktober 2021 das Saisonfinale auf dem legendären Nürnberger Norisring. Der Motorsport Club Nürnberg und die Dachorganisation der DTM, ITR GmbH, haben sich daher mit der Stadt Nürnberg zu einer vorsorglichen Impfaktion entschieden: Der Impfbus kommt an die Steintribüne, Zufahrt von der Zepellinstraße, am Samstag, dem 18. September, von 9 bis 18 Uhr.

Wer sich an diesem Tag impfen lässt, erhält mit dem Johnson & Johnson-Impfstoff zu Beginn der Veranstaltung den vollen Impfschutz. Ebenso können fällige Zweitimpfungen mit Biontech durchgeführt werden, dann ist zu Beginn der Veranstaltung ebenfalls ein voller Impfschutz erreicht.

Der Motorclub Nürnberg unterstreicht: "Nur wenn wir als Veranstalter alle zu erwartenden Auflagen erfüllen können, ist diese Veranstaltung durchführbar. Aus diesem Grunde wurde bewusst der 18. September als Impftermin für unsere Motorsport-Fans als gemeinsamer Impf-Termin gewählt. Da die zu erwartenden Auflagen des Hygienekonzeptes sicherlich Beschränkungen (unter anderem Zutritt für Geimpfte) für die Zuschauer vorsieht, wollten wir allen DTM-Fans, aber auch der übrigen Bevölkerung ein Impfangebot machen."

Hier gibt es weitere Sonderimpfaktionen:

Im Arvena-Parkhotel am Freitag, dem 3. September

In der VR-Bank in der Kressengartenstraße am Mittwoch, dem 15. September

Im Einkaufszentrum Mercado am Freitag, dem 17. September

Die Impfaktionen am Hauptmarkt und im CineMagnum laufen ebenfalls weiter. Auf dem Stadtportal Nürnberg werden sämtliche Impfangebote tagesaktuell eingestellt.