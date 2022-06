Am Donnerstagmorgen (30. Juni 2022) war ein Autofahrer in der Pegnitztalstraße in Hohenstadt (Gemeindeteil von Pommelsbrunn im Landkreis Nürnberger Land) unterwegs. Kurz darauf kam es zu einem Unfall mit einem Motorradfahrer, berichtet die Polizeiinspektion Hersbruck.

Nachdem der Biker ins Krankenhaus gebracht worden war, säuberte die Feuerwehr Hohenstadt den Unfallort.

Unfall in Hohenstadt: Autofahrer nimmt Biker die Vorfahrt

Als der Autofahrer von der Pegnitztalstraße nach links in die Hauptstraße einbiegen wollte, übersah er einen Motorradfahrer und nahm ihm die Vorfahrt. So kam es zum Zusammenstoß.

Der junge Motorradfahrer kam aufgrund von Schürfwunden und des Verdachtes einer Fraktur des Handgelenks in ein Krankenhaus, so die Polizei.

Am Auto sowie am Kraftrad entstand jeweils ein Schaden von etwa 5000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr Hohenstadt kam hinzu, um die Betriebsmittel abzubinden und die Straße zu reinigen. Dafür regelten die Einsatzkräfte den Verkehr und schoben die beiden Fahrzeuge in eine Parkbucht, heißt es im Einsatzbericht.

Nach 30 Minuten konnte die Feuerwehr Hohenstadt ins Gerätehaus zurückkehren.