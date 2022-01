Das Jahr 2022 biete große Chancen für alle diejenigen, die sich ein Datum schlecht merken können oder einfach auf kuriose Zahlen stehen: Am 22.2.22 seien am Nachmittag noch vier Trautermine in Schwabach frei, teilt die Stadt Schwabach mit. „Dafür legen Bürgermeister Heinlein, Bürgermeisterin Novotny und ich extra eine Sonderschicht ein! Damit wir Sie an diesem besonderen Tag trauen können“, so Oberbürgermeister Peter Reiß (SPD).

Noch kurzfristig interessierte Brautpaare könnten sich die verbliebenen Handvoll Termine im Online-Trauportal sichern. Dort stehe auch, welche Unterlagen beim Standesamt eingereicht werden müssen.

Kontaktpersonen sind Frau Aigner und Frau Falkner: