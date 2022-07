In der Nacht auf Sonntag (3. Juli 2022) ist ein Radfahrer im Nürnberger Land tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtet, stürzte der 65 Jahre alte Fahrer eines Pedelecs in Hersbruck und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Gegen 1.15 Uhr entdeckten Zeugen den gestürzten Radler in der Max-Reger-Straße. Als Einsatzkräfte der Polizei an der Unfallstelle eintrafen, "lag der Radfahrer auf dem Gehweg und zeigte keine Vitalzeichen mehr", heißt es im Bericht der Polizei. "Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die Beamten und im Folgenden durch den Rettungsdienst, die Feuerwehr und den durch einen Hubschrauber hinzugezogenen Notarzt, verstarb der Mann noch an der Unfallstelle."

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann ohne Beteiligung weiterer Personen mit seinem Pedelec gestürzt ist. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung der genauen Unfallursache hinzugezogen.