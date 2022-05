Die Polizeiinspektion Hersbruck führte mit Unterstützung der Kontrollgruppe Cartuning des Polizeipräsidiums Mittelfranken am Donnerstagabend (05.05.2022) Kontrollen im Stadtgebiet Hersbruck (Nürnberger Land) hinsichtlich „aufgemotzter“ Fahrzeuge durch.

In der Vergangenheit war es insbesondere am Plärrer und in der Happurger Straße in Hersbruck immer wieder zu Anwohnerbeschwerden wegen Lärmbelästigungen durch aufheulende oder zu laute Motoren gekommen, berichtet die Polizei. Die Kontrollgruppe Cartuning kontrollierte elf Fahrzeuge und führte Geräuschmessungen durch. Zwei Fahrer erhielten Mitteilungen über Fahrzeugmängel, da ihre Autos kleinere Mängel aufwiesen.

Cartuning-Kontrolle in Hersbruck: Polizei stellt aufgemotztes Auto sicher

Zwei weiteren Fahrzeugen wurde wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis die Weiterfahrt verboten, eines davon musste sogar wegen der wesentlichen Beeinträchtigung der Sicherheit sichergestellt und abgeschleppt werden. Das Fahrzeug wird in den nächsten Tagen einem Sachverständigen vorgeführt. Der 24-jährige Fahrer aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt hatte eine Downpipe mit Endschalldämpfer in Verbindung mit einer veränderten Ansaugung eingebaut. Die beiden Fahrer erwartet nun eine Anzeige.

Die Polizei Hersbruck wird auch weiterhin verstärkt getunte Fahrzeuge kontrollieren.