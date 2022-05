Hersbruck vor 1 Stunde

Körperverletzung

Wollten an "falscher" Zapfsäule tanken: Angriff mit Cuttermesser an Tankstelle

Zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen mehreren Beteiligten kam es am Donnerstag an einer Tankstelle in Hersbruck. Nach einer verbalen Auseinandersetzung eskalierte der Streit.