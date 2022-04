Am 14. und 21. Mai findet bei den Hebi-Kids in Hersbruck der Babysitter-Kurs statt, in dem Jugendliche "die wichtigsten Kenntnisse für die Aufgabe, auf (Klein)Kinder aufzupassen, lernen können". Veranstalter sei das Bündnis für Familie, erklärt das Landratsamt Nürnberger Land.

Die Referentinnen Christa Seibold und Elke Spruck bereiten die Jugendlichen demnach mit Lektionen zu Themen wie kindliche Entwicklung, Säuglingspflege, Rechte und Pflichten eines Babysitters, Umgang mit schwierigen Situationen, Spiele und Bewegung mit Kindern oder Erste Hilfe am Kind auf das Babysitting vor. Die Teilnahme koste 30 Euro.

Wer den Kurs erfolgreich absolviert, erhalte das Babysitter-Diplom und könne sich in die Vermittlungsdatenbank aufnehmen lassen. Eltern, die auf der Suche nach einem Babysitter sind, könnten sich darüber einen Babysitter vermitteln lassen.

Am Babysitter-Diplom könnten die Eltern erkennen, dass die Jugendlichen sich gut vorbereitet haben. Veranstalter sei das Bündnis für Familie/Kreisentwicklung in Zusammenarbeit mit dem evangelischen Familienhaus in Lauf, dem Mehrgenerationenhaus Röthenbach und dem BRK-Kreisverband Nürnberger Land.

„Es ist eine Win-win-Situation für alle“, so Annette Zimmermann, Leiterin des Bündnisses für Familie/ Kreisentwicklung, „die Jugendlichen können ihr Taschengeld aufbessern und an einer verantwortungsvollen Aufgabe wachsen; die Eltern bekommen eine zeitlich flexible Betreuung und wissen ihr Kind in guten, geschulten Händen.“

Für Informationen über die Babysitter-Kurse, die Vermittlungsdatenbank und andere Angebote für Familien steht Annette Zimmermann, Leiterin des Bündnisses für Familie/ Kreisentwicklung, unter: