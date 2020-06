Ärger mit Drängler in Hersbruck: Am späten Montagabend (15. Juni 2020) ging es einem 18-Jährigen in einer 30er-Zone offenbar nicht schnell genug, berichtet die Polizei.

Mit seinem Wagen fuhr er nah auf einen Audi auf, betätigte mehrmals die Lichthupe und überholte dann die Autofahrerin in der 30er-Zone. Doch damit genug. Nach dem Überholen stellte er sein Auto quer auf die Fahrbahn, sodass die junge Frau nicht mehr vorbeifahren konnte.

Den Drängler erwartet nun eine Anzeige wegen Nötigung, so die Polizei.

Ein sechsstelliger Sachschaden entstand am Montagabend in Treuchtlingen, als ein junger Mann einen Unfall mit einem Sportwagen baute.