Ein Streit in einem Supermarkt in Hersbruck eskalierte am Montag (20.06.2022) dermaßen, dass ein Sixpack Cola als Waffe eingesetzt worden ist. Wie die Polizei berichtet, sind zwei Menschen zunächst in eine verbale Auseinandersetzung geraten.

Im weiteren Verlauf wurde einer von ihnen beleidigend - und schlug die andere Person schließlich mit dem Sechserpack gegen den Kopf. Bevor eine eintreffende Polizeistreife den Angreifer festnehmen konnte, war er bereits mit der S-Bahn Richtung Pommelsbrunn geflüchtet.

Streit im Supermarkt: Mann schlägt Opfer mit Cola-Dosen

Laut Angaben der Polizeiinspektion Hersbruck wird nach einem 180 cm großen, drahtigen Mann zwischen 30 und 40 Jahren gesucht. Hinweise werden unter der 09151/8690-0 entgegengenommen.

