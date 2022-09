Am Mittwochnachmittag führte die Nürnberger Verkehrspolizei im Umfeld des Nürnberger Herbstvolksfestes schwerpunktartig Kontrollen durch. Ein ganz besonderer Verkehrssünder ging der Reiterstaffel ins Netz

Im Rahmen einer Kontrollstelle in der Bayernstraße notierte die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg binnen kurzer Zeit eine Vielzahl an Verkehrsverstößen. In rund vier Stunden verzeichneten die Beamten unter anderem mehr als 30 Handyverstöße, etwa 40 Gurtverstöße sowie knapp 100 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.

Jagd auf Verkehrssünder - Pferdestaffel stoppt E-Skateboard-Rowdy

Besondere Aufmerksamkeit erregte ein 41-jähriger Mann, der auf einem E-Skateboard in der Bayernstraße unterwegs war. Dieser reagierte nicht auf die Anhaltesignale der Verkehrspolizei und flüchtete in Richtung Kongresshalle. Schließlich konnte er durch Kräfte der Reiterstaffel Mittelfranken in einer Sackgasse gestellt werden. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 41-Jährige weder im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war noch einen Versicherungsnachweis für das von ihm gefahrene E-Skateboard besaß. Die Beamten stellten daraufhin das E-Skateboard inklusive der dazugehörigen Fernbedienung sicher. Außerdem leiteten sie unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den 41-Jährigen ein.

