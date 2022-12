Hauptbahnhof Nürnberg: Security-Mitarbeiter verletzt und mit dem Tod bedroht

Am Montagabend (05. Dezember 2022) sind einem Sicherheitsdienst-Mitarbeiter eines Discounters am Nürnberger Hauptbahnhof drei junge Männer aufgefallen, die sich laut und ungezügelt verhalten haben. Bei ihren "Eskapaden", wie die Bundespolizeiinspektion Nürnberg am Dienstag (06. Dezember 2022) schreibt, ging eine Wodkaflasche zu Bruch.

Der Mitarbeiter brachte die 20-, 21- und 24-jährigen Männer zur Kasse, wo sie widerwillig den entstandenen Schaden beglichen. Als die drei das Geschäft verließen, schlug allerdings die Diebstahlsmeldeanlage an. Vor dem Geschäft hielt der Security-Mitarbeiter das Trio erneut an. Die drei Männer schubsten und traten den Mann daraufhin und einer schlug schließlich mit einer vollen Wodkaflasche auf ihn ein. Auf der nahegelegenen Rolltreppe versuchte ein Angreifer den Sicherheitsdienst-Mitarbeiter zu Boden zu reißen. Weitere Security-Mitarbeiter kamen ihrem Kollegen zu Hilfe, ein Tatverdächtiger konnte festgehalten werden, zwei konnten zunächst fliehen.

Nachdem sie gefasst wurden: Drei Betrunkene drohen Security-Mitarbeitern mit dem Tod

Durch Beamte der Bundespolizeiinspektion wurden kurz darauf die beiden Fliehenden festgenommen. In der Dienststelle griff der 20-Jährige den 27-jährigen Sicherheitsdienst-Mitarbeiter erneut an. Diesmal mit einem Kopfstoß und verletzte dabei den Mann. Während der gesamten Zeit beleidigten die drei Festgenommenen die Security-Mitarbeiter sowie die Polizeibeamten aufs Gröbste und drohten ihnen sogar mit dem Tod.

Die Atemalkoholmessungen bei den Tatverdächtigen ergaben Werte zwischen 0,88 und 2,5 Promille. Weiterhin wurden geringe Mengen Cannabis bei zwei der drei jungen Männern aufgefunden. Bei der Durchsuchung des 21-Jährigen wurden drei nicht bezahlte Dosen eines Energy-Getränks aufgefunden. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls, gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigungen gegen die drei Männer ein