Hasenpest (Tularämie) in Franken nachgewiesen

Feldhase im Nürnberger Land war mit Erreger infiziert

Gefährliche Tierseuche verläuft für Hasen häufig tödlich

Ansteckende Krankheit ist auch auf den Menschen übertragbar

Kopf- und Gliederschmerzen, Fieber, Schüttelfrost und Lungenentzündung sind möglich

Zahl der Tularämie-Patienten in Bayern stark gestiegen

Hasenpest in Mittelfranken: Im Landkreis Nürnberger Land ist ein Fall von Hasenpest (Tularämie) aufgetreten. Die ansteckende Tierseuche wurde bei einem Feldhasen nachgewiesen, der Ende Oktober in der Nähe von Offenhausen gefunden worden war, berichtet die Polizei Mittelfranken. Auch Menschen können sich mit dem Erreger anstecken. Hier ist die Tendenz steigend: So hat sich die Zahl der an Tularämie erkrankten Menschen in Bayern in den vergangenen Jahren mehr als verdreifacht.

Tularämie: Zahl der erkrankten Menschen in Bayern stark gestiegen

Bei der Hasenpest handelt es sich um eine Infektionskrankheit, von der insbesondere frei lebende Hasen und Nagetieren betroffen sind. Für sie verläuft die Krankheit häufig tödlich. Doch auch Menschen können sich mit dem Erreger anstecken.

So wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) im Jahr 2018 54 Erkrankungen an Tularämie übermittelt - die höchste Fallzahl seit 2001. Die Erkrankten kamen überwiegend (zu 63 Prozent) aus Baden-Württemberg und Bayern. In Bayern hat sich die Zahl der an Tularämie erkrankten Menschen zwischen 2010 (5 Fälle) und 2019 (18 Fälle) mehr als verdreifacht, wie aus einer Statistik des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hervorgeht.

Die Hasenpest wird durch das Bakterium Francisella tularensis hervorgerufen. Die Infektion kann beispielsweise durch Hautkontakt mit infektiösen Tieren oder dem Verzehr von nicht ausreichend erhitztem kontaminierten Hasenfleisch erfolgen.

Tularämie - Krankheitsbild beim Menschen

Die Krankheit beginnt mit unspezifischen, grippeartigen Symptomen. Sie kann jedoch auch einen schwerwiegenderen Verlauf nehmen. Zu den entsprechenden Symptomen beziehungsweise Folgen einer Tularämie-Erkrankung zählen unter anderem:

Kopf- und Gliederschmerzen

Fieber

Schüttelfrost

Erschöpfung

angeschwollene und vereiterte Lymphknoten

Lungenentzündung

Durch Antibiotika lässt sich die Infektionskrankheit beim Menschen in der Regel gut behandeln, insbesondere bei rechtzeitiger Diagnose.

Landratsamt warnt: "Verendete Tiere auf keinen Fall anfassen"

Risikogruppen wie Jäger, Köche, Metzger und Tierärzte sollten bei Kontakt mit kranken oder toten Hasen und Kaninchen Vorsichtsmaßnahmen treffen, teilt die Polizei Mittelfranken in einem Facebook-Post mit.

So sollte bei zu erwartender Aerosolentwicklung etwa eine Atemschutzmaske (FFP2/FFP3) getragen werden. Fleisch von Hasen und Kaninchen sollte nur gut durchgegart verzehrt werden. Regeln der Haushalts- und Händehygiene sollten strikt eingehalten werden.

Weil Tiere die Hasenpest auf den Menschen übertragen können, sollten vor allem Spaziergänger in freier Natur vorsichtig sein. "Verendete Tiere auf keinen Fall anfassen", warnt Rolf List, Pressereferent des Landratsamts Nürnberger Land. Wer einen toten Hasen oder ein anderes Wildtier entdecke, solle seinen Fund der Polizei oder einem Jäger mitteilen. Generell sollten Menschen einen großen Bogen um verendete Tiere machen.

Hasenpest in Franken: Aktueller Fall ist nicht der erste

Auch in Oberfranken hat es einen Hasenpest-Verdacht gegeben: Das Veterinäramt Bayreuth berichtete von "auffällig vielen toten Hasen".

Ob es sich bei dem nahe Offenhausen infizierten Feldhasen um einen Einzelfall handelt, ist indes unklar. Laut List gab es bereits im Frühsommer 2020 im gleichen Revier einen Fall von Hasenpest. "Darüber hinaus sind mir auf Anhieb keine weiteren Fälle bekannt." Auffällige Tiere sollen dem zuständigen Veterinäramt unter der Telefonnummer 09123-9506586 mitgeteilt werden.

In Deutschland breitet sich unterdessen die Afrikanische Schweinepest aus. Die gefährliche Tierseuche ist bereits in zwei Bundesländern ausgebrochen. Aktuell werden 500 Kilometer Schutzzaun in Franken, der Oberpfalz und Niederbayern errichtet.

Fazit: Im Nürnberger Land sind bei einem Feldhasen Erreger der Hasenpest (Tularämie) nachgewiesen worden. Die gefährliche Tierseuche endet für Hasen oft mit dem Tod. Die Krankheit ist auch auf den Menschen übertragbar. In Bayern hat die Zahl der Tularämie-Patienten in den vergangenen Jahren stark zugenommen.