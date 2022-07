Die Suchaktion in Hartmannshof (Pommelsbrunn) am Donnerstagnachmittag (30. Juni 2022) im Landkreis Nürnberger Land hat zahlreiche Rettungseinheiten auf den Plan gerufen.

Eine geistig eingeschränkte Person aus einer Hersbrucker Betreuungseinrichtung war laut einem Bericht der Hersbrucker Feuerwehr bereits in der Nacht zuvor vermisst und am frühen Donnerstagmorgen in der Nähe von Hartmannshof gesichtet worden.

Suchaktion in Hartmannshof: "Immer mehr Feuerwehren nachalarmiert"

Zunächst wurde die Drohnengruppe der Feuerwehr Hersbruck zur Unterstützung der Feuerwehr Hartmannshof sowie der Feuerwehren Weigendorf und Gunthersrieth zu der Vermisstensuche nach Hartmannshof alarmiert. Außerdem beteiligt waren die Polizeiinspektion Hersbruck und ein Polizeihubschrauber.

"Im weiteren Verlauf wurden immer mehr Feuerwehren der Großgemeinde Pommelsbrunn und schließlich auch die gesamte Feuerwehr Hersbruck nachalarmiert", teilt die Feuerwehr Hersbruck mit. So beteiligte sich auch die Feuerwehr Behringersdorf mit einer Drohne und untersuchte das überflogene Gebiet vom Wagen aus auf einem Monitor. Auch die Rettungshundestaffel des Kreisverbandes Nürnberger Land und die Bergwacht Lauf-Hersbruck wurden aktiv.

Rund um die Hersbrucker Betreuungseinrichtung liefen später ebenfalls Suchmaßnahmen. Laut der Feuerwehr Hersbruck konnten die Einsatzkräfte der Bergwacht schlussendlich die vermisste Person wohlbehalten in Hartmannshof auffinden, wodurch der Rettungswagen die weitere Versorgung übernehmen konnte. Die Suchaktion im Nürnberger Land nahm dementsprechend ein gutes Ende.