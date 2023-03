Die Stimmung im öffentlichen Dienst ist weiterhin angespannt. Nachdem die erste Verhandlungsrunde im Tarifstreit gescheitert ist, setzt die Gewerkschaft Verdi nun zu einem Warnstreik in einem besonders empfindlichen Bereich an. Für Freitag kündigten die Arbeitnehmervertreter einen bundesweiten Ausstand für den öffentlichen Nahverkehr an. Betroffen sind auch die Verkehrsmittel der VAG in Nürnberg, der infra in Fürth sowie die der Stadtwerke Erlangen.

"Die Sorge ist groß, dass die Unterfinanzierung des ÖPNV durch die öffentliche Hand auf ein Neues auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden soll. Die Beschäftigten werden sich das nicht gefallen lassen und jetzt verstärkt für ihre Forderungen kämpfen", erklärte der stellvertretende Verdi-Landesbezirkschef für Bayern, Sinan Öztürk.

Warnstreik am Freitag - Verdi verbündet sich mit "Fridays for Future"

Doch es geht nicht nur um bessere Bedingungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Verkehrsvertriebe, sondern auch um die Verkehrswende insgesamt. Deshalb ist Verdi für seinen Ausstand eine Allianz mit "Fridays for Future" eingegangen - die Klimainitiative hat ebenfalls für Freitag in 150 Städten zu Klima-Demonstrationen aufgerufen.

Für Nürnberg bedeutet das einen kompletten Stillstand. "Da wir für Freitag kein ausreichendes und zuverlässiges Angebot mit U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen anbieten können, haben wir uns entschieden, dass alle Fahrzeuge stehen bleiben", teilte die VAG auf ihrer Internetseite mit. Betroffen sind auch die U-Bahn- und Busverbindungen aus Nürnberg in das benachbarte Fürth. Der ÖPNV wird in Nürnberg ab Freitag Betriebsbeginn bis Samstag 4 Uhr bestreikt - danach wird der Betrieb fahrplangemäß wieder aufgenommen.

In Fürth ist die Lage etwas entspannter, wie die infra ankündigte. Zwar soll es zu massiven Beeinträchtigungen kommen, "dennoch versucht das Unternehmen, mit einem reduzierten Fahrplan den ÖPNV aufrechtzuerhalten. Vornehmlich mit privaten Verkehrsunternehmen verkehren die Busse voraussichtlich nur im 30-Minuten-Takt auf Basis eines eingeschränkten Busnetzes. Die mit E71, E72, E73, E75, E77, E78 und E79 benannten Linien binden unter anderem die Stadtteile Burgfarrnbach, Hardhöhe, Vach, Atzenhof, Oberfürberg und Großgründlach an die Fürther Innenstadt an", wie der kommunale Busbetreiber mitteilte. Auch Schulbusse verkehren demnach nur eingeschränkt, man bemühe sich jedoch um Verstärkerfahrten.

Nürnberg steht komplett still - Fürth und Erlangen mit Notfallfahrplänen

Diese Verbindungen sind laut der infra jedoch nicht in der VGN-Verbindungsauskunft aufgeführt. Für Fahrten nach Nürnberg empfiehlt der Versorger, auf die S- und Regionalbahnen zurückzugreifen. Die werden von der Deutschen Bahn betrieben und sind nicht vom Streik im öffentlichen Dienst betroffen.

Auch in Erlangen versucht man, mit privaten Busunternehmen eingeschränkte Notfallfahrpläne zu ermöglichen. "Der Streikfahrplan sieht die Bedienung aller städtischen Linien vor, und zwar im Stundentakt von morgens 4 Uhr bis nachts ca. 1 Uhr. Die Kliniklinie 299, die Rufbusse und die NightLiner im Stadtgebiet verkehren normal. Soweit möglich, werden einzelne Schulfahrten bedient", informieren die Stadtwerke. Anders als in Fürth sollen alle Verbindungen über die Internet-Dienste der VAG abrufbar sein - alternativ wird auf die aktuellen Fahrplaninformationen auf den elektronischen Tafeln am Hugenottenplatz verwiesen.