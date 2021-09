Nürnberg aktualisiert vor 9 Minuten

Großeinsatz in Nürnberg: Wohnung steht aktuell in Vollbrand – Nordring aktuell komplett gesperrt

In Nürnberg steht aktuell eine beziehungsweise mehrere Wohnungen in Vollbrand. Der Wohnhausbrand soll am Nordring 102 sein. Aktuell ist der Nordring in beide Richtungen komplett gesperrt. Es soll mehrere leicht verletzte Personen geben.