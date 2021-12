Nürnberg vor 6 Minuten

Feuerwehreinsatz

Großeinsatz in Nürnberg: Lagerhalle von Papierfabrik steht in Vollbrand - eine Person verletzt

In Nürnberg ist in der Lagerhalle einer Papierfabrik ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist vor Ort und kämpft gegen die Flammen an. Mehrere Straßen wurden gesperrt.