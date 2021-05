Am Donnerstag (13. Mai 2021) findet im Zeitraum von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr eine Radfahrer-Versammlung im Stadtgebiet in Nürnberg statt. Das meldet das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Pressemitteilung.

Um 11.00 Uhr startet die Versammlung am Volksfestplatz mit circa 300 Teilnehmern. Die Radfahrer fahren folgende Strecke:

Volksfestplatz

Große Straße

Bayernstraße

Frankenstraße

Ulmenstraße

Dianaplatz

Gibitzenhofstr.

Landgrabenstr.

An den Rampen

Frankenschnellweg

Jansenbrücke

Maximilianstr.

Fürther Str.

Südliche Fürther Str.

Am Plärrer

Frauentorgraben

Bahnhofsplatz

Bahnhofstr.

Marientunnel

Regensburger Str.

Jitzhak-Rabin- Str.

Bayernstraße

Große Straße

Volksfestplatz

Es kommt zu temporären Verkehrssperrungen und daraus resultierenden Behinderungen für den Fahrverkehr. Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der Polizeieinsatzkräfte zu beachten und zu den genannten Zeiten die Aufzugstrecke beziehungsweise Kundgebungsorte weiträumig zu umfahren.