Ein 19-jähriger Autofahrer aus der Region befuhr am Freitagabend (20. Mai) gegen 18.35Uhr die A 9 in Richtung Berlin und wollte an der Rastanlage Greding abfahren, als er aufgrund gesundheitlicher Probleme sein Fahrzeug nicht mehr steuern konnte. Beim Wechseln auf den Ausfädelungsstreifen zur Rastanlage wurde ihm schwarz vor Augen und er verlor das Bewusstsein.

Sein Auto fuhr dennoch weiter und erfasste auf der Durchfahrtsspur des Rastplatzes einen vor seinem Sattelzug laufenden Kraftfahrer, welcher daraufhin über die Motorhaube des fahrenden Autos geschleudert wurde. Anschließend fuhr der Wagen durch die Rastanlage und auf den Einfädelungsstreifen der Autobahn. Nachdem das Auto alle drei Fahrspuren der Hauptfahrbahn überquert hatte, schlug er fast frontal in die Mittelschutzplanke ein.

Junger Mann wird bewusstlos am Steuer - sein Wagen fährt weiter

Der 19-Jährige und der angefahrene Berufskraftfahrer zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Kinding war zur Absicherung und technischen Hilfeleistung vor Ort. Der Sachschaden wird auf 23.000 Euro geschätzt.





Vorschaubild: © Pixabay