Vom 24.10. bis zum 1.11.20 findet auf dem Messegelände in Nürnberg die Consumenta 2020 statt.

Mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept sollen die Besucher die gewohnte Vielfalt unbesorgt erleben können - trotz Corona. inFranken.de verlost Karten für die Veranstaltung.

Gewinnspiel: So können Sie Karten für die Consumenta 2020 gewinnen

inFranken.de verlost 10x2 Karten für die Consumenta 2020 in Nürnberg: Nehmen Sie noch bis zum Mittwoch, dem 21.10.2020, am Gewinnspiel teil! Unter allen Teilnehmern ermitteln wir die 10 Gewinner per Zufallsverfahren und benachrichtigen diese anschließend per E-Mail.

Hygienekonzept: Darauf muss beim Messebesuch geachtet werden

Der Veranstalter AFAG Messen und Ausstellungen GmbH hat verschiedenste Hygienemaßnahmen getroffen, damit Sie möglichst unbekümmert die Messe besuchen können: Eine Frischluftanlage sorgt für ständige Luftzirkulation im Gebäude. Es stehen ausreichend Kapazitäten für die Handdesinfektion zur Verfügung, und es gibt großzügige Ausweichflächen auf dem Gelände. Zusätzlich werden alle Oberflächen des Messegeländes regelmäßig gereinigt. Darüber hinaus bittet der Veranstalter, folgendes zu beachten:

Mindestabstand einhalten

An Tischen ist keine Maskenpflicht, eine Datenerhebung ist erforderlich (bei Beratung und Gastronomie)

In gekennzeichneten Bereichen Mund-Nasen-Bedeckung tragen oder Alternativen nutzen

Auf Umarmungen und Händeschütteln verzichten

Regelmäßig Hände waschen und desinfizieren

Hust- und Niesetikette beachten

Bei Krankheit kein Messebesuch

Consumenta 2020 in Nürnberg: Das wird bei der Messe geboten

Die Consumenta besteht aus mehreren Themenfeldern. Mit dabei sind Handwerksbetriebe, Direktvermarkter, Händler und Dienstleister.

In Halle 1 ist das Motto Regionalität. Verschiedene Institutionen, Unternehmen und Landkreise laden dazu ein, Franken genauer zu erkunden.

Halle 2 bietet Mode, Beauty und Lifestyle für Frauen.

In Halle 3 ist die Men's Corner mit Whisky, einer Guinness-Bar und Darts.

Die Hallen 4 bis 6 bieten allerlei kulinarische Spezialitäten, Verkostungen und Genussevents. Die Zusatzmessen Gin Market und Eat & Style finden hier vom 24.10. bis 25.10.20 statt.

Halle 7 beinhaltet alles rund um Technik und Spiel. Außerdem findet hier die Heimtiermesse vom 30. 10. bis 1.11.20 statt.

Auch für Erfinder und Tüftler bietet die Consumenta ein Programm: Die iENA startet am 29.10. und geht bis zum 1.11.20, die Hack & Make geht vom 30.10. bis zum 1.11.20.

In Halle 11 gibt es noch die Zusatzmesse Faszination Pferd vom 27.10. bis zum 1.11.20.

Genauere Informationen zur Consumenta gibt es in diesem Artikel oder auf der Website der Veranstaltung.