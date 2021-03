Gasexplosion in Nürnberg: In der Nürnberger Südstadt ist es am Samstag (27. März) zu einer Gasexplosion gekommen. Das berichtet die Polizei Mittelfranken in einer Erstmeldung auf Twitter. Demnach hat sich die Explosion in einer Wohnung in der Wiesenstraße ereignet haben.

"Der Einsatz nach der Explosion in der Wiesenstraße dauert an", hält die Polizei in einem Tweet gegen 18.30 Uhr fest. Neben der Polizei sind auch Feuerwehr, Rettungsdienst und das THW am Ort des Geschehens. Allein vonseiten der Feuerwehr sind laut Polizeiangaben rund 40 Einsatzkräfte vor Ort. "Es gab, Stand jetzt, leider vier Verletzte, eine Person erlitt schwere Verletzungen", teilt die Polizei mit.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald inFranken.de neue Informationen vorliegen.