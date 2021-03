Pflegefamilie gesucht: Der kleine Bub Max (Name geändert) ist ein aufgewecktes, fröhliches Kind - mit einem schweren Schicksal. Denn der einjährige Max ist mit einem Defizit geboren und braucht medizinische Hilfe.

Die Eltern von Max sind leider nicht mehr in der Lage, ihn zu versorgen. Sie suchen gemeinsam mit dem Pflegedienst Pelikids und dem Sozialamt des Landratsamtes Schwäbisch Hall eine liebevolle Pflegefamilie für den Kleinen.

Intensive Hilfe für Max: "Er wird immer medizinische Pflege benötigen"

Aufgrund seiner Erkrankung braucht Max durchgehend Sauerstoff. Außerdem hat er eine Trink- und Essschwäche, weshalb das Füttern und Trinken länger dauert, als bei anderen gleichaltrigen Kleinkindern. "Auch in seiner Entwicklung ist Max zurückgeblieben", berichtet Alexander Heimerl, Leiter des Pflegedienstes Pelikids, inFranken.de. Der Pflegedienst begleitet Max schon fast sein ganzes Leben lang.

Ansonsten ist Max ein ausgeglichenes Kind, das gerne lacht und sich unter seinem Spielebogen lange selbst beschäftigt. "Natürlich muss der Pflegefamilie bewusst sein, dass er die nächsten Jahre immer medizinische Pflege benötigen wird", so Heimerl. 16 Stunden am Tag wird Max durch eine Pflegekraft betreut, die in dieser Zeit alle medizinischen und pflegerischen Notwendigkeiten durchführt. Das wird von der Krankenkasse finanziert. Jeden Tag und jede Nacht steht also jemand für die Pflege von Max bereit und kann die Pflegefamilie entlasten.

Die anderen acht Stunden ist allein die Familie für Max verantwortlich. "Natürlich würde es eine Einweisung für die Pflegefamilie geben, damit diese acht Stunden möglich sind", berichtet Heimerl. Die Krankenschwestern des Pflegedienstes Pelikids begleiten Max schon seit kurz nach seiner Geburt. Deswegen sei es besonders wichtig, dass die Pflegefamilie aus dem Kreis Ansbach, Weißenburg-Gunzenhausen oder aus dem Kreis Crailsheim kommt. Nur so kann Max weiterhin von seinem gewohnten Team begleitet werden. "Sollte sich niemand finden, dann muss er in ein Heim gebracht werden", so Heimerl. Das wollen alle verhindern.

Wer schenkt dem Buben ein liebevolles Zuhause?

Wenn Sie Interesse haben, die neue Pflegefamilie von Max zu werden, dann melden Sie sich bitte direkt bei Frau Greiner vom Sozialamt des Landratsamtes Schwäbisch Hall. Sie beantwortet alle Fragen zum Thema Pflegefamilie. Sie erreichen Frau Greiner unter Telefon 0791-755-7843 oder per Mail unter j.greiner@lrasha.de.

Auch das Jugendamt Forchheim sucht Familien, die bereit sind, Pflegekinder aufzunehmen. Die Kinder und Jugendlichen bringen teils harte Schicksale mit.