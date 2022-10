Nürnberger Land vor 15 Minuten

Führerschein-Umtausch: Für diese Jahrgänge wird es langsam knapp

Für einige Jahrgänge wird es in Sachen Führerschein-Umtausch langsam knapp: Bis Januar 2023 müssen sie ihren alten Führerschein in einen EU-weit geltenden Kartenführerschein umtauschen. Was hierbei gilt, erklärt das Landratsamt Nürnberger Land.