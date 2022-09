Ein betrunkener 18-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen in das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg eingestiegen. Stehlen wollte der junge Mann jedoch nichts.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (11.09.2022) stieg ein alkoholisierter 18-Jähriger über eine zuvor eingeworfene Scheibe in das Germanischen Nationalmuseums ein. Die alarmierte Polizei suchte das Gebäude ab und konnte den jungen Mann schnell finden.

Aus Panik eingebrochen - Alkoholisierter 18-Jähriger steigt ins Germanische Nationalmuseum ein

Laut Zeugenaussagen hatte der 18-Jährige die Scheibe des Germanischen Nationalmuseums eingeworfen und war in das Gebäude geklettert. Die Polizei umstellte das Museum mit mehreren Streifen und setzten bei der Suche nach dem Einbrecher sogar einen Diensthund ein. Dabei trafen sie den Mann im Keller an und nahmen ihn fest.

Ob der 18-Jährige etwas stehlen wollte, ist eher unwahrscheinlich. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann erheblich alkoholisiert war. Er gab an, sich verfolgt gefühlt und aus Panik Zuflucht im Museum gesucht zu haben. Beim Einsteigen durch das Fenster zog er sich eine Platzwunde zu.

Der nächtliche Museumsbesuch könnte nun aber sehr teuer werden für den jungen Mann. Er muss sich nun wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung verantworten

Vorschaubild: © Pixabay.com