Corona-Zahlen in Franken zuletzt massiv gestiegen (Stand: 19.03.2021)

zuletzt (Stand: 19.03.2021) Fränkische Inzidenz (105,3) über Deutschlands Durchschnitt (95,6)

(105,3) über (95,6) Landkreis Kitzingen einzige Region in Franken mit Wert unter 50

in Franken Landkreis Kulmbach weiterhin fränkischer Corona-Hotspot

Corona-Situation in Franken: Frankens Corona-Zahlen haben zuletzt extrem zugenommen. Einen 7-Tage-Inzidenzwert von unter 50 hat am Freitag nur noch eine einzige fränkische Region - der Landkreis Kitzingen (Stand: 19.03.2021, 00.00 Uhr; Quelle: RKI). Vor genau einem Monat, am 19. Februar, waren es noch ganze 16 Regionen.

Coronavirus: Starke Inzidenz-Unterschiede innerhalb Frankens

Frankenweit gibt es starke Inzidenz-Unterschiede. Während Städte und Landkreise an der Grenze zu Tschechien regelmäßig bundesweite Höchstwerte aufweisen, gibt es innerhalb Frankens auch Gebiete, in denen die Lage verhältnismäßig entspannt ist - wie ein Blick auf Frankens Corona-Karte verdeutlicht.

Die von inFranken.de berücksichtigten Infektionszahlen basieren auf Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI), der zentralen Forschungseinrichtung der Bundesrepublik Deutschland. Als selbstständige Bundesoberbehörde erfasst das Institut kontinuierlich die aktuelle Covid-19-Lage.

Die Auswertungen des RKI beruhen wiederum auf den übermittelten Meldedaten der jeweiligen Gesundheitsämter. Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie lesen Sie im Newsticker von inFranken.de.

Update vom 19.03.2021: Nur noch Landkreis Kitzingen unter Warnwert 50

Die fränkischen Corona-Zahlen steigen weiterhin an. Frankens durchschnittliche 7-Tage-Inzidenz beträgt am Freitag 105,30 und liegt damit weiter klar über dem Bundesdurchschnitt von 95,6. In Franken selbst variieren die Zahlen stark: Während laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) die Inzidenz in Unterfranken nur 80,90 beträgt, überschreitet Mittelfranken mit 107,82 den Warnwert 100. In Oberfranken sind die Zahlen am höchsten: Dort liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 127,19.

Abgesehen vom Landkreis Kitzingen liegt die Inzidenz in allen fränkischen Regionen bei über 50 (Stand: 19.03.2021, 00.00 Uhr; Quelle: RKI). Vor genau einem Monat, am 19. Februar, gab es noch ganze 16 Regionen mit einem Corona-Wert von unter 50.

Diese Städte und Landkreise weisen aktuell den niedrigsten 7-Tage-Inzidenzwert in Franken auf:

Lockerungen oder Verschärfungen der Maßnahmen sind nach wie vor an die regionalen Inzidenzwerte geknüpft. Damit die Regelungen in Kraft treten, muss ein Schwellenwert jedoch jeweils drei Tage lang unter- oder überschritten werden. Einen Überblick, wann welche Regeln gelten finden Sie hier.

Hotspots in Franken: 13 Regionen mit Inzidenzwert über 100

Corona-Hotspot in Franken bleibt weiterhin der Landkreis Kulmbach (Stand: 19.03.2021, 00.00 Uhr; Quelle: RKI). Mit einer Inzidenz von 307,4 liegt der Landkreis bayernweit vorne, im deutschlandweiten Vergleich landet Kulmbach nach den Landkreisen Greiz (533,9), Vogtlandkreis (358,9) und dem Wartburgkreis (332,0) auf Platz 4. In drei weitere Regionen in Franken liegt die 7-Tage-Inzidenz über 200: im Landkreis Kronach (229,2), im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge (212,0) und in der Stadt Hof (205,1). 13 fränkische Regionen verzeichnen aktuell eine Inzidenz von über 100.

Diese Städte und Landkreise weisen aktuell den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert in Franken auf:

Rückblick zum Stand vom 17.03.2021: Drei fränkische Regionen unter Deutschlands Corona-Hochburgen

In Deutschland ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen abermals gestiegen. Auch in Franken bewegen sich die Covid-19-Fallzahlen - nach zeitweiliger Entspannung - inzwischen wieder auf hohem Niveau. Der Kreis Kulmbach, die Stadt Hof und der Kreis Kronach zählen am Mittwoch (17. März 2021) zu den zehn Regionen Deutschlands, in denen es bundesweit die meisten neuen Infektionen gibt.

Diese Städte und Landkreise weisen aktuell den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert in Deutschland auf:

Landkreis Greiz: 525,7 Landkreis Vogtlandkreis: 342,9 Landkreis Kulmbach: 311,6 Landkreis Schmalkalden-Meiningen: 311,4 Stadt Hof: 268,4 Landkreis Saale-Orla-Kreis: 265,2 Landkreis Wartburgkreis: 261,4 Landkreis Schwäbisch Hall: 252,6 Stadt Suhl: 233,8 Landkreis Kronach: 232,2



Frankens 7-Tage-Inzidenz weist aktuell einen Wert von 102,01 auf. Sie liegt damit bei weitem höher als die bundesweite Inzidenz von 86,2. Den mit Abstand höchsten Corona-Wert der drei fränkischen Regierungsbezirke hat Oberfranken - hier liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 129,72. Mittelfranken weist einen Wert von 103,15 auf. In Unterfranken gibt es - mit einem Inzidenzwert von 73,16 - die wenigsten Neuinfektionen.

7-Tage-Inzidenzwerte im Detail:



Oberfranken: 129,72



Mittelfranken: 103,15



Unterfranken: 73,16



Franken gesamt: 102,01

Deutschland: 86,2

Am Mittwoch gibt es in Franken elf Regionen mit einem Inzidenzwert von über 100 (Stand: 17.03.2021, 00.00 Uhr; Quelle: RKI). Vor genau einem Monat, am 17. Februar, waren es nur vier. Städte und Landkreise mit einem Corona-Wert von 100 oder mehr gelten offiziell als Covid-19-Hotspots - für sie gelten nach wie vor die harten Lockdown-Regeln. Das heißt im Klartext: Geschäfte sind geschlossen, nächtliche Ausgangssperre und Ein-Personen-Regel für private Treffen bleiben in Kraft. Frankens Corona-Hochburgen liegen wie gehabt in Oberfranken, insbesondere im Grenzbereich zu Tschechien.

Die meisten Neuinfektionen gibt es gegenwärtig im Landkreis Kulmbach. Hier liegt die Inzidenz aktuell bei 311,60 - dem dritthöchsten Wert in ganz Deutschland. Platz 2 in Franken belegt die Stadt Hof mit einem Wert von 268,41 (Platz 5 in Deutschland). Im Landkreis Kronach (232,23) gibt es momentan die drittmeisten Neuinfektionen innerhalb Frankens (Platz 10 in Deutschland). Hoch bleiben die Fallzahlen auch im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, der eine Inzidenz von 222,97 aufweist. Die Landkreise Hof, Bayreuth, Fürth und Main-Spessart liegen ebenfalls über der kritischen 100-er-Grenze. Dasselbe gilt für die kreisfreien Städte Fürth, Nürnberg und Schweinfurt.

Diese Städte und Landkreise weisen aktuell den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert in Franken auf:

Landkreis Kulmbach: 311,60 Stadt Hof: 268,41 Landkreis Kronach: 232,23 Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge: 222,97 Stadt Fürth: 150,20 Landkreis Hof: 136,07 Stadt Nürnberg: 134,27 Landkreis Bayreuth: 132,16 Landkreis Fürth: 120,49 Landkreis Main-Spessart: 118,11 Stadt Schweinfurt: 108,56

Weiterhin nur zwei Landkreise in Franken unter Warnwert 35

Einen 7-Tage-Inzidenzwert von unter 35 haben weiterhin nur zwei fränkische Regionen (Stand: 17.03.2021, 00.00 Uhr; Quelle: RKI). Vor genau einem Monat, am 17. Februar, waren es sieben. In Regionen mit einer Inzidenz unter 35 sind inzwischen entsprechende Lockerungen in Kraft getreten. Dort sind beispielsweise grundsätzlich Treffen von bis zu drei Haushalten mit maximal zehn Personen möglich.

Die niedrigsten Corona-Zahlen innerhalb Frankens weist wie zuletzt der Landkreis Kitzingen auf. Hier liegt die 7-Tage-Inzidenz am Mittwoch bei 19,75 - das ist erneut der niedrigste Wert in ganz Bayern. Auf Platz 2 in Franken folgt der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Dort beträgt der Corona-Wert 32,72. In sämtlichen anderen fränkischen Regionen liegt der 7-Tage-Inzidenzwert jenseits der 35-er-Marke.

Diese Städte und Landkreise weisen aktuell den niedrigsten 7-Tage-Inzidenzwert in Franken auf:

Landkreis Kitzingen: 19,75 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen: 32,72 Landkreis Bamberg: 44,85 Landkreis Coburg: 50,72 Landkreis Schweinfurt: 58,04 Stadt Erlangen: 58,65 Landkreis Würzburg: 60,38 Stadt Würzburg: 61,75 Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim: 67,32 Landkreis Miltenberg: 67,58

