Flughafen Nürnberg: Flugzeug muss nach dem Start wieder umkehren

Maschine der Corendon Airlines sollte am Samstag (24. Juni 2023) nach Kreta fliegen

sollte am "Probleme gemeldet" : Sprecher erklärt Hintergrund - Schaden entdeckt

: Sprecher erklärt Hintergrund - "Schade für die Passagiere": So ging es nach der "technischen Landung" weiter

Bei einem Flug vom Flughafen Nürnberg aus kam es am Samstagmorgen (24. Juni 2023) zu einem Zwischenfall. Weil ein Schaden an einer Maschine bemerkt wurde, musste der Pilot den Flug in der Luft überraschend abbrechen. Ein Sprecher des Airports äußert sich gegenüber inFranken.de zu den Hintergründen.

Urlaubsflieger von Nürnberg nach Kreta kehrt auf der Höhe von München um - "Safety first"

Eigentlich hatten sich die Passagiere und Passagierinnen schon auf die griechische Urlaubsinsel Kreta gefreut. Planmäßiger Abflug in Nürnberg war 7.10 Uhr. Mit einer kurzen Verspätung hob die Maschine der Corendon Airlines mit dem bekannten Logo des FCN schließlich auch ab. Doch dann passierte etwas Unerwartetes.

"Es wurden Probleme mit der Cockpit-Scheibe gemeldet", so ein Sprecher des Flughafens gegenüber inFranken.de. "Auf der Höhe von München ist die Maschine dann umgekehrt." Hintergrund sei, dass "wirklich alles in der Luftfahrt genormt ist. Anders als beim Auto, wo manche vielleicht sagen, da blinkt ein Lämpchen, da fahre ich trotzdem weiter, gilt hier: Safety first", so der Sprecher weiter.

Konkret sei eine "Beschädigung an der Cockpit-Scheibe" bemerkt worden. "Dort geht man dann keinerlei Risiko ein." Die Entscheidung des Piloten sei ein Beispiel dafür, "weshalb Fliegen das sicherste Fortbewegungsmittel ist", so der Sprecher weiter. Der Flughafen Nürnberg hat seit Mitte Juni auch ein neues Direktziel im Programm.

Maschine wird nach Schadensmeldung am Flughafen Nürnberg untersucht - so geht es für die Passagiere weiter

Die Maschine der Airline habe schließlich eine "Landung aus technischen Gründen" in Nürnberg vorgenommen. Dort werde die Boeing 737-85R nun von Ingenieuren überprüft. Ob es zu einer Auswechslung der Cockpit-Scheibe kommt, beziehungsweise welche Reparaturen vorgenommen werden, könne man aktuell allerdings noch nicht sagen, so der Sprecher.

"Die Passagiere sind schließlich in ein anderes Flugzeug der Airline umgeleitet worden", erklärt er weiter. "Das ist natürlich schade für die Passagiere, weil es dadurch zu Verzögerungen kommt, aber Sicherheit geht in diesem Bereich absolut vor."

Bilder der Agentur News5 zeigen die gelandete Boeing nach ihrer Rückankunft in Nürnberg. Auch Kräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks (THW) waren vor Ort. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Weitere Nachrichten aus Nürnberg findet ihr hier.