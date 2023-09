Flughafen Nürnberg stellt neuen Flugplan vor: Über 40 Ziele ohne Zwischenhalt

Flughafen Nürnberg veröffentlicht Winterflugplan

"Mehr als 40 Ziele" ohne Zwischenstopp im Programm

im Programm "Neues Flugplan-Highlight" außerhalb der EU

außerhalb der EU Vier Airlines bedienen besonders beliebtes Winterziel

Der Flughafen Nürnberg hat seinen Winterflugplan vorgestellt. Dieser ist laut Airport gültig ab dem 29. Oktober 2023 und umfasse "neben den Lieblingszielen der Franken auch viel Neues", wie es in einer Pressemitteilung heißt. Mehr als 40 Ziele würden ohne Zwischenhalt angeboten. Wir geben euch den Überblick.

Flughafen Nürnberg: Winterziele sind unter anderem Abu Dhabi, Istanbul und Ägypten

Die Schwerpunkte liegen demnach auf Ägypten, den Kanarischen Inseln, dem "neuen Flugplan-Highlight" Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten und deutlich mehr Flügen in die Türkei. "Das breite Angebot wird möglich, da unter anderem Eurowings und Marabu Airlines ihr Engagement in Nürnberg verstärken", schreibt der Airport. Ägypten gelte "als das angesagte Winterziel" 2023, wirbt der Airport.

Mit Eurowings, Corendon Airlines, Air Cairo und der neuen Airline Marabu im Auftrag von Condor fliegen demzufolge vier Fluggesellschaften ins Land der Pyramiden. "Bis zu elf wöchentliche Abflüge allein nach Hurghada stellen ein nie dagewesenes Angebot dar", heißt es. Stark vertreten seien auch die Kanaren mit Flügen nach Fuerteventura, Teneriffa, Gran Canaria und Lanzarote an Bord von Corendon Airlines, Eurowings, Marabu Airlines und Ryanair.

Schon ab dem 16. Oktober 2023 nehme Smartwings im Auftrag von Etihad Holidays drei wöchentliche Nonstop-Verbindungen von Nürnberg nach Abu Dhabi auf. Neben den Kanaren und täglichen Mallorca-Flügen gebe es ein "breites Flugangebot" zum spanischen Festland, wo Barcelona mit Vueling sowie Alicante, Valencia, Sevilla und Malaga mit Ryanair mehrmals pro Woche nonstop erreicht werden könnten.

Städtereisen von Nürnberg aus - unter anderem London, Amsterdam und Paris dabei

Auch im Flugplan dabei seien "das immergrüne Madeira sowie der italienische Klassiker Palermo", heißt es. In der Türkei würden die Urlaubsziele Antalya und Izmir angesteuert. Wieder im Winter dabei sei das griechische Thessaloniki, das bis zu fünfmal wöchentlich angeflogen werde.

Städtereisende könnten nach London mit British Airways und Ryanair, Amsterdam mit KLM, Paris mit Air France, Wien mit Austrian Airlines, Zürich mit Swiss sowie Budapest, Sofia und Vilnius mit Ryanair reisen. "Lohnend ist zudem die schillernde Metropole Istanbul, die täglich von Turkish Airlines und Pegasus bedient wird. Weitere Ziele in Osteuropa mit Wizz Air ergänzen den Flugplan", schreibt der Flughafen Nürnberg.



Den gesamten Winter-Flugplan in der Übersicht findet ihr auf der Website des Airports. Weitere Nachrichten aus Nürnberg gibt es hier in unserem Lokalressort.