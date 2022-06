Nürnberg/Basel vor 19 Minuten

Notlandung mit 203 Passagieren

Schock in Nürnberger Urlaubs-Flieger nach Mallorca: Plötzlich fällt Druck in der Kabine ab - Notlandung eingeleitet

In einem Urlaubsflieger vom Flughafen Nürnberg nach Mallorca ist es am Sonntagvormittag zu einer Horror-Situation für 203 Passagiere gekommen. In der Schweiz bemerkten die Piloten plötzlich einen massiven Druckabfall in der Kabine - und mussten eine Notlandung einleiten.