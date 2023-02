Flughafen Nürnberg: US Air Force Boeing 747 landet auf Rollfeld

landet auf Rollfeld "Flugzeug bis zum Nachmittag da" - Video hält Abflug der Maschine fest

bis da" - hält der Maschine fest Gründe für die Landung rätselhaft: "Kann nur das US-Verteidigungsministerium erklären"

Am Freitag (17. Februar 2023) um kurz nach zehn Uhr morgens ereignete sich eine besondere Landung am Flughafen Nürnberg. Es handelte sich um die Boeing E-4B "Nightwatch", wie der Flughafen erklärt. Die Maschine vom Typ 747 gehört der US-amerikanischen Air Force an. Die Gründe hinter der Landung sind aus Sicht des Flughafens unklar, wie der Flughafen inFranken.de erklärt.

US-Verteidigungsminister landet am Flughafen Nürnberg - Ziel München?

"Um kurz nach zehn Uhr morgens ist die Boeing hier in Nürnberg gelandet", erklärt ein Pressesprecher des Flughafens Nürnberg im Gespräch mit inFranken.de. Lloyd James Austin III, ehemaliger General der US Army und 28. Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten saß laut Angaben des Flughafens darin. "Am Flugzeug wurde er unter anderem von Oberbürgermeister Marcus König, Brigadegeneral Joseph E. Hilbert und Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe begrüßt", heißt es in einer Mitteilung.

Die Boeing E-4B "Nightwatch" könne auch als fliegender Kommandoposten für Krisenfälle genutzt werden. Der Grund für den Einsatz sei aber eine aktuelle Europareise. Austin sei zuvor in Brüssel und Tallinn (Estland) zu Gast gewesen. Das Flugzeug "war bis zum Nachmittag da", so Pressesprecher Albrecht am darauffolgenden Montag. Besucher des Flughafens konnten bis dahin das Regierungsflugzeug betrachten.

Warum der Verteidigungsminister in Nürnberg gelandet ist, ist bisher nur Spekulationssache. Wahrscheinlich sei es, dass er zur Sicherheitskonferenz nach München fliegen wollte, wegen des anhaltenden Streiks aber in Nürnberg landen musste. "Das kann nur das US-Verteidigungsministerium sagen", so ein Sprecher des Airports am Freitag. "Grundsätzlich darf jedes Flugzeug hier landen, ohne eine Stellungnahme abgeben zu müssen", erklärte er weiter.

